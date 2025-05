Hijos de Shakira debutarán este domingo con el videoclip de ‘The One’

Milan (12 años) y Sasha (10 años), hijos de la cantante colombiana Shakira, debutarán este domingo 11 de mayo como intérpretes independientes con el video musical de su tema The One, interpretado en inglés.

Aunque ambos ya habían participado en 2023 en Acróstico junto a su madre, este nuevo proyecto representa su primer lanzamiento oficial como dueto.

En el adelanto difundido por la academia Let It Beat! de Miami, donde los niños reciben formación artística, se observa a Sasha como vocalista y a Milan en la batería, además de algunas imágenes del videoclip“La cuenta regresiva para nuestro primer video musical comienza ahora… El estreno es este domingo 11 de mayo”, escribió la institución en su cuenta oficial, sin revelar mayores detalles sobre la producción que ha generado altas expectativas.

The One forma parte de un álbum titulado All for you, en el que también participan otros estudiantes de la academia. Además de este tema, Milan canta en otra canción del disco, It’s all for you.

Hasta ahora no se ha confirmado si Shakira tuvo participación directa en la producción del tema o del videoclip, aunque se sabe que ha acompañado de cerca el desarrollo artístico de sus hijos.

El Espectador