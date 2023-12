Hello Inmigrante abre nueva sede en el corazón de Manhattan en Wall Street

Hello Inmigrante, destacada empresa especializada en asistencia para la cumplimentación de trámites migratorios, se complace en anunciar la apertura de su nueva sede en la ciudad de Nueva York, ubicada estratégicamente en el corazón de Manhattan, en Wall Street. Este paso marca un emocionante capítulo en nuestra historia, al expandirnos para ofrecer servicios personalizados a nuestros clientes en la vibrante metrópoli.

La decisión de establecer nuestra sede en Wall Street responde a la creciente demanda de servicios especializados en temas migratorios. La ubicación central nos permitirá estar más cerca de nuestros clientes y proporcionar asesoramiento experto en una variedad de servicios, incluyendo visas, ciudadanía, residencia, asilo, TPS, entre otros trámites.

Con el liderazgo visionario de Abelardo Achkar, CEO de Hello Inmigrante, estamos seguros de que esta nueva sede fortalecerá nuestro compromiso de brindar soluciones migratorias de calidad. Nuestro experimentado equipo de profesionales, liderado por la empresaria Yency Milano, estará disponible en la nueva sede para brindar asistencia personalizada y orientación en cada paso del camino.

«Estamos emocionados de abrir nuestras puertas en Wall Street y ampliar nuestro alcance para servir mejor a la comunidad migrante», dijo Abelardo Achkar, CEO de Hello Inmigrante. «Esta nueva sede representa nuestro compromiso continuo con la excelencia en la asesoría migratoria y estamos ansiosos por ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas migratorias».

Hello Inmigrante invita a los medios de comunicación y a la comunidad en general a visitar nuestra nueva sede en 11 Broadway, #905, New York, NY 10004, para conocer más sobre nuestros servicios y cómo podemos facilitar sus procesos migratorios. Estamos emocionados por este nuevo capítulo y esperamos contribuir positivamente al bienestar de aquellos que confían en Hello Inmigrante para sus necesidades migratorias.

Para más información, por favor contactar a:

Yency Milano

Asistencia migratoria

(929) 571-6398

www.helloinmigranteny.com

@helloinmigranteny

En Hello Inmigrante nuestra misión es brindarte ayuda con tus formas migratorias, de manera accesible y personalizada en todo el territorio nacional de Estados Unidos, para ayudarte a completar los complejos formularios de inmigración que existen.

