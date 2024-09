Fernando Bocha Batista tras derrota de la vinotinto: «Fue un mal partido, no encontramos la pelota»

El seleccionador de la Vinotinto, el argentino Fernando Bocha Batista, afirmó este jueves que la selección jugó un mal partido ante Bolivia. Los venezolanos cayeron por un 4-0 en los más de 4.000 metros sobre el nivel del mar del Estadio Municipal de El Alto, en Bolivia.

«Hoy fue un mal partido los 90 minutos, no encontramos el partido, no encontramos la pelota, no tuvimos el mejor partido», dijo.

Añadió que imaginó un juego en el que Bolivia presionaría desde un inicio, por lo que era necesario «cambiar ese ritmo, cambiar ese aire para entrar en el partido».

Fernando Bocha Batista dijo que a sus jugadores «les costaba salir rápido y salir a buscar la pelota» en la cancha que por primera vez fue sede de un partido de la selección de Bolivia. Evitó referirse a la altitud del escenario.

También destacó el juego de los futbolistas de Bolivia al considerar que hicieron las cosas «como lo han planeado», ya que jugaron con velocidad y «muy bien».

«Estamos con bronca porque no esperábamos un resultado así«, enfatizó. Batista confió en que Venezuela seguirá «siendo el equipo competitivo que fue hasta ahora». Espera que la selección se levante para enfrentar el próximo martes en casa a Uruguay en la octava jornada de las eliminatorias suramericanas del próximo Mundial.

¿Quién es Fernando Bocha Batista?

Nacido en Buenos Aires un 17 de agosto de 1970, se ha enfocado en su trayectoria en construir equipos con talentos jóvenes. El Bocha Batista dirige actualmente a la selección de Venezuela, a la que llegó como asistente de Néstor Pékerman, asumió su dirección en 2023 y se ha encargado de conducir al equipo en las Eliminatorias del Mundial, donde se ubica en la cuarta posición de la tabla de clasificación. Asimismo, guió al equipo en la Copa América donde tuvieron una histórica participación antes de caer en cuartos de final.

Fernando Bocha Batista ha insistido en que su mayor sueño es que la Vinotinto clasifique al Mundial 2026.