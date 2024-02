Expertos cuestionan la «sustitución» del acuerdo de Barbados planteada por Jorge Rodríguez

Politólogos y analistas plantearon una serie de cuestionamientos sobre la firma de la propuesta del cronograma electoral y las afirmaciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que señalan la posibilidad de la sustitución del acuerdo de Barbados.

Argumentó que en un país donde el otorgamiento de las tarjetas de los partidos políticos está controlado por un poder influenciado por el partido de gobierno, se pone en duda la verdadera representatividad. Según el analista, la manipulación del proceso impide la legalización de muchas organizaciones y conduce a la ilegalización y expropiación de otras.

Jorge Rodríguez, en una conferencia de prensa posterior a la firma de la propuesta de cronograma electoral, dijo: «Este acuerdo es el desarrollo del Acuerdo de Barbados y lo sustituye. El Acuerdo de Barbados es un subconjunto de este, que es más amplio, están aquí todas las propuestas».

Falta de apoyo y de estructuras sólidas

El analista también enfatizó, en su cuenta de X, que la mayoría de las tarjetas de los partidos que firmaron la propuesta electoral no otorga legitimidad en términos de representación de la población, ya que algunas de estas organizaciones carecen de apoyo popular y estructuras sólidas.

Resaltó además que el acuerdo de la Asamblea Nacional no cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, a diferencia de el de Barbados. Afirmó que esta falta de respaldo internacional sugiere la intención del gobierno del PSUV de nacionalizar las negociaciones y preparar el terreno para posibles manipulaciones en el próximo proceso electoral.

El politólogo Guillermo Tell Aveledo advirtió también que, al cerrar la puerta de Barbados, el chavismo pretende ignorar a la mayoría de la opinión nacional. «El documento suscrito por algunos factores políticos, más allá de su representatividad o no, no mejora realmente las condiciones electorales. De hecho, las desmejora considerablemente», manifestó.

Asimismo, Félix Seijas, director de la firma Delphos y profesor universitario ironizó sobre el cronograma: «El acuerdo es darle al Consejo Nacional Electoral opciones desde mañana hasta el 31 de diciembre para que decida».

La propuesta del cronograma electoral será presentada ante el Consejo Nacional Electoral.Carmen Beatriz Fernández, consultora política, destacó además que quizá lo interesante del «acuerdo de garantías electorales» que promueve el oficialismo es «el mapa de actores alineados» que aparecen mencionados en la lista.

Maduro: el «subacuerdo» de BarbadosNicolás Maduro, durante una alocución, dio peso a las declaraciones de Rodríguez.

«Es un acuerdo más incluyente, más abarcante, que todos los que hemos firmado en México y en Barbados. Y como dijo el presidente Jorge Rodríguez, los acuerdos de Barbados y de México son subacuerdos integrados a este acuerdo integral y amplio«.

El oficialista aseguró que la propuesta garantizará que en Venezuela haya «elecciones libres, democráticas, inclusivas, constitucionales» cuando las fije el CNE

Solo Leocenis García, representante del partido político Prociudadanos; Luigi Pisella, presidente de Conindustria; Adán Celis, presidente de Fedecámaras; Juan Barreto, representante de Redes, y Misael Tineo, coordinador nacional de Actívate Venezuela, solicitaron que las elecciones presidenciales se establezcan según lo acordado en Barbados: en el segundo semestre de este año.

Quizás lo más interesante del acuerdo de garantías electorales que promueve el oficialismo en #VenezuelaElectoral 🇻🇪 es el mapa de actores alineados con la nomenklatura pic.twitter.com/PknNrjMEw8 — Carmen Beatriz Fernández (@carmenbeat) February 28, 2024