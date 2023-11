Expertos advierten que peligro de conflicto armado por el Esequibo es «grande y real»

La probabilidad de un conflicto armado entre Venezuela y Guyana por su histórica disputa de un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados, conocido como el Esequibo, se ha hecho “grande y real” en las últimas semanas, en medio de una escalada de las tensiones entre ambos países de América del Sur, de acuerdo con especialistas en seguridad y defensa consultados.

Venezuela y Guyana disputan como suyo desde el siglo XIX el territorio del Esequibo, con una población cercana a las 130.000 personas, pero rico en recursos naturales y energéticos. Guyana era conocida antes de su independencia como la “Guayana Británica”, luego de formar parte de 3 imperios.

Voz de América habla con expertos en el tema, quienes vislumbran el peligro de un posible conflicto armado:

El riesgo de “la malvinización”

Andrei Serbin Pont, doctor en relaciones internacionales y analista especializado en inteligencia geopolítica con base en política exterior, defensa, seguridad y derechos humanos, diagnostica que la amenaza de un conflicto armado entre Venezuela y Guyana debe interpretarse “como una preocupación seria” a la luz de los acontecimientos recientes.

Serbin Pont desempolva una de sus hipótesis más antiguas sobre las autoridades del chavismo: “la posibilidad de una malvinización de las crisis internas” en Venezuela por el gobierno de Maduro. Para él, es “un riesgo latente”.

En 1982, la dictadura argentina del teniente general Leopoldo Galtieri intentó recuperar militarmente el archipiélago de Las Malvinas de manos de Inglaterra.

Algunos analistas han evaluado esa guerra, en parte, como un intento de distracción a la situación interna de Argentina, que atravesaba una aguda crisis social y económica en el momento de iniciar la incursión, que duró 10 semanas.

La idea de “externalizar esas crisis” en Venezuela nunca ha derivado en un conflicto armado, según Serbin Pont, pero “sí crea tensiones que van escalando y pueden desembocar en instancias de violencia”.

El experto, nacido en Argentina, advierte sobre la “subestimación” de las capacidades del enemigo y de sus alianzas en un conflicto armado.

“Si se piensa que la recuperación del Esequibo simplemente es una cuestión de movilizar tropas a la zona y que Guyana no va a poder reaccionar porque no tiene una capacidad de defensa, claramente no es entender el panorama más amplio de apoyo internacional que puede tener Guyana y lo que eso puede implicar para Venezuela”, manifiesta.

