«Esto es indetenible»: Visita de María Corina Machado desbordó las calles de Puerto Ayacucho

Miles de personas desbordaron las calles de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, para recibir a la líder opositora María Corina Machado, quien se encuentra de gira por toda Venezuela para promover la candidatura de Edmundo González, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

En videos publicados en redes sociales se puede ver la gran cantidad de personas que se congregaron para escuchar el mensaje de Machado, quienes gritaban consignas como «no tenemos miedo», mientras esperaban a la líder opositora.

“Este país se puso de pie y dijo: ‘No me la calo más, no me da la gana’. Querían someter al país, a la gente al hambre para tenernos de rodilla como esclavos. Pero ese país dijo: ‘Se acabó, ya basta, nunca más’”, manifestó Machado ante los presentes.

Afirmó que Venezuela se cansó de humillaciones del chavismo y que pronto vendrá una más próspera para todos los ciudadanos.

“Esa Venezuela que viene es la Venezuela que deja atrás humillación para atrás, nunca más una madre venezolana va a bajar la cabeza por una venta de comida. Una Venezuela próspera es lo que viene, aquí cada quien vende lo que le de la gana a quién le de la gana, para vivir bien”, agregó.

“12 años sin venir a Amazonas y hoy desbordamos Puerto Ayacucho. Esto es indetenible”, escribió en uno de los videos que publicó en su cuenta de X.

Machado aseguró que todos los rincones de Venezuela están deseosos de un cambio político para poder mejorar su calidad de vida.

«Hay que trabajar duro. No hay descanso, ni un minuto. Tengamos siempre presente que esta lucha que estamos dando es una lucha espiritual. Vamos de la mano de Dios. Él nos cuida, nos protege, nos ilumina para tomar las decisiones correctas. Y quiero pedirles, muy especialmente, que recen por mí para tomar las mejores decisiones en los días críticos que se avecinan, los cuales son muy importantes para el destino de todos nosotros», expresó.

La líder opositora culminó su discurso con un llamado a los ciudadanos a organizarse para defender los votos a favor del candidato presidencial unitario, Edmundo González, el 28 de julio.

“Esto es algo que debe dar la vuelta al mundo. El 28 de julio vamos a hacer a Edmundo González presidente de Venezuela. Viva Venezuela libre”, expresó.

Machado llegó a Puerto Ayacucho a pesar de que oficialistas intentaron impedir que siguiera con el recorrido. La opositora y su equipo cruzaron el río Orinoco en una curiara, luego de que agentes del gobierno le impidieran usar chalanas que transportan vehículos de una orilla a otra en Puerto Páez.

