Equipo de la película Simón respondió a los reclamos del CNAC

El equipo de la película Simón respondió al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC). Esta semana, los productores del filme compartieron un comunicado en sus redes sociales dirigido a CNAC luego de que el ente les exigiera hacer una declaración pública luego del uso de una escena del filme para denunciar la situación venezolana.

El lunes, el equipo del filme dirigido por Diego Vicentini informó que recibió por correo un “Oficio 086” enviado por presidencia del CNAC y firmado por Carlos Azpúrua Guerra, en el que el ente rector del cine nacional les reclama por el uso de un fragmento de la película por la senadora colombiana María Fernanda Cabal en sus redes sociales en una petición dirigida al presidente Gustavo Petro. Les exigió hacer una declaración pública para confirmar si autorizaron o no el uso las imágenes.

“Ha sido divulgado por televisoras y redes sociales a nivel mundial un video anónimo violatorio de la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, en el cual se incorporan imágenes del largometraje de ficción Simón, producido y dirigido por ustedes, que pretende mostrarse como si fueran la realidad (…) En vista de que hasta ahora ustedes no han reclamado ni protestado contra la incorporación de esas aterradoras imágenes de la película de ficción en el referido video, les instamos a que expresamente declaren, en un lapso no mayor de tres días hábiles siguientes a partir de esta fecha, si autorizaron o no ese hecho”, dice el oficio enviado por el CNAC al equipo de Simón.

El ente rector del cine nacional también les exigió publicar su declaración en redes sociales y en los diarios El Nacional y El Universal, pues considera son los de mayor circulación nacional, aunque desde finales de 2018 ya no hay edición impresa de El Nacional debido a las dificultades para la compra de papel y posterior expropiación de la sede del diario en Los Ruices, en 2021, por parte de Diosdado Cabello.

“En caso de no haberlo autorizado, se trataría de una vulgar violación a los derechos de autor que les corresponden. Pero en caso de que sí, quedarían expuestos a ser procesados por la autoridad judicial competente por supuesta participación o complicidad delictiva”, indica el oficio del CNAC, que publicó el lunes en sus redes sociales, pero que al poco tiempo decidió eliminar.¿Qué respondió el equipo de Simón?

El martes, el equipo de Simón respondió al oficio del CNAC a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que -además de explicar el contenido de la comunicación recibida- indicaron que no autorizaron el uso de las imágenes de la película.

Además, el comunicado del equipo de Simón aclara que aunque el filme sí incluye imágenes de la vida real, las escenas de tortura difundidas en redes sociales no son reales, pero sí están basadas en testimonios recientes de expresos políticos.

“La mayoría de las imágenes en la película no son registros de la vida real, como pudiera ser un documental, aunque, para ser más precisos con nuestras declaraciones, quisiéramos notar que de hecho sí hay imágenes de la vida real en la película. Pero específicamente las imágenes en el fragmento que se menciona en este Oficio 086, donde se muestran ‘cuerpos humano colgados sufriendo crueles torturas’, no son registros de la vida real. Esas ‘imágenes aterradoras’ y ‘crueles torturas’, como bien describe la presidencia del CNAC, son representaciones artísticas y cinematográficas ficticias basadas en los testimonios reales de diversos expresos políticos venezolanos de los recientes años”, afirma el equipo del filme.

Los productores de la película también aprovecharon para mencionar que esta es la primera vez que el CNAC se refiere a Simón públicamente, pese a que el filme fue el ganador del Festival de Cine Venezolano 2023, pues ese año el ente rector no publicó en sus redes sociales, como hizo en 2022, la lista de cintas ganadoras.

“No mencionaron a Simón cuando ganó el Festival de Cine Venezolano, tampoco cuando quedó nominada a los Premios Goya, ni a los Premios Platino, tampoco cuando logró romper récord de taquilla de los últimos años en el cine venezolano, tampoco cuando Netflix adquirió la película (…) Quizás esta ocasión sirva para que el CNAC pueda explicar la notoria ausencia de mención sobre Simón en sus redes sociales a lo largo de más de un año de sucesos que consideramos relevantes para nuestra industria y nuestro gremio del cine nacional”, finaliza el comunicado.

La cinta de Diego Vicentini sigue la historia de Simón, un líder estudiantil que huye de la persecución del régimen luego de participar en la protestas de 2017.