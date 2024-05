Empleos y mejores salarios: Lo que piden los venezolanos en actos de campaña de la oposición

LA VICTORIA, VENEZUELA — «¿A qué te dedicas?».

«Desempleado», responde Alberto Muñoz, de 69 años, en el primer mitin de campaña de Edmundo González, candidato presidencial de la oposición en Venezuela.

Muñoz dice que recibe una pensión que le alcanza para comprar un pollo y queda «limpio», sin dinero.

Muñoz es de La Victoria, una ciudad del estado Aragua a una hora de Caracas, golpeada por la crisis de los servicios públicos, incluyendo agua, luz y gas. De ahí también es González, de 74, quien la escogió como el lugar para su primer discurso masivo de campaña el sábado pasado.

“La Victoria me recuerda ese poder que tiene la educación para lograr que un joven criado por una modesta familia pudiera servir al país como embajador de Venezuela en otras tierras”, dijo González, quien sustituyó a la dirigente opositora María Corina Machado, impedida de participar como candidata en la elección.

Salario justo

Muñoz, que apoya la candidatura de González, refiere que no ha conseguido trabajo desde 2022. “No hay vida, no comemos nada, la pensión no alcanza, queremos un salario justo con el que podamos vivir mejor”, dijo a la Voz de América.

En una situación similar está Danis Carrillo, de 48, también desempleado. Carrillo votó por Maduro en 2013, pero después se arrepintió.

“Me decepcioné. No era lo que él había pintado”, dijo. “María Corina [Machado] tiene la expectativa de trabajo, de generar fuente de empleos, y uno trabajando no depende de una bolsa o un bono para subsistir», dijo sobre los programas de ayuda del gobierno.

Con trabajo «uno compra lo que quiere (…) por eso apoyo a Edmundo [González]”, señaló Carrillo, esperanzado.

Un “buen sueldo” y más fuentes de trabajo es la aspiración de Moises Martínez, de 21 años, que nació cuando ya el chavismo tenía cuatro años en el poder y ahora baraja la posibilidad de emigrar si no hay pronto un cambio de gobierno.

“Si esto no cambia, lo más probable es que toque irse. Ya llevamos esperando mucho un cambio, esta es la última oportunidad que tenemos y la idea es darlo todo”, dijo el joven.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) refleja que más de 7,7 millones de personas han salido de Venezuela debido a la crisis actual. Y según un informe de la ONG Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) se estima que para el año 2025 este número ascienda a 8,4 millones, lo cual representa más del 25 % de la población.

Martínez, que asistió al acto opositor en La Victoria con una pancarta hecha a mano que decía “Cuando nadie roba, el dinero alcanza. No más miseria”, trabaja en las instalaciones de una multinacional de alimentos que fue expropiada por el gobierno de Maduro, en 2019. El salario mensual que percibe es de 150 dólares. El costo de la canasta básica alimentaria en Venezuela se ubica cerca de los 550 dólares al mes.

“Quiero poder trabajar para poder ganarme un buen sueldo, yo tengo un niño y quiero poder darle a mi niño lo que necesita”, añadió.

“No más cortes: de luz, agua, gas”Dos mujeres sostienen una pancarta que dice: “No más cortes de luz, agua, gas, no más hambre”.

Francys Rodríguez, que tiene 47 años y es trabajadora de la salud, dijo que “los apagones no tienen horario, se va (la electricidad) a cada momento”.

En todo el país se viven las fallas crónicas en los servicios públicos de agua, electricidad, gasolina, pero la peor parte se sufre en la provincia.

Lea más en VOA