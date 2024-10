Elon Musk: Maduro perdió masivamente en las elecciones, pero los venezolanos no tienen cómo defenderse

El empresario Elon Musk, dueño de la red social X y de Tesla, afirmó que Nicolás Maduro perdió masivamente en las elecciones presidenciales, pero que los venezolanos no tienen cómo defenderse.

Estas declaraciones ocurrieron en medio de acusaciones de Maduro, quien acusó al magnate de financiar un intento de golpe de Estado en Venezuela. Pero también en un contexto en el que se debate la posesión de armas en Estados Unidos.

«La Segunda Enmienda está para proteger la Primera Enmienda. Tan pronto el gobierno quita las armas, puede hacer lo que desee. Es un país tras otro: le quitan las armas a las personas y después tienen elecciones que no son reales. Las personas tratan de protestar y les disparan», dijo en un acto en Filadelfia en apoyo al candidato republicano Donald Trump.

Musk afirmó que eso ocurrió en Venezuela: «Hicieron una elección falsa, Maduro perdió masivamente, el 70% o más, y él dijo que ganó, hubo grandes protestas, pero las personas no tienen cómo defenderse. ¿Con qué se supone que van a pelear? ¿Con palos? Maduro, a pesar de que perdió las elecciones, está en el poder. Y ese es el riesgo que tenemos nosotros ahora».

El empresario pidió a los estadounidenses «hacer todo lo posible» para defender la Constitución de ese país.

Elon Musk se ha convertido en un importante apoyo de Donald Trump en la campaña para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. «Antes no era políticamente activo. Ahora soy políticamente activo porque creo que el futuro de Estados Unidos y el futuro de la civilización están en juego», afirmó el empresario citado por la agencia The Associated Press.