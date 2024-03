Ella Bric y Katiuska Fernandes, dos venezolanas en el Mañana será bonito tour de Karol G

Nadie lo pone en duda: Karol G está en el mejor momento de su carrera. Es la mujer del año, la artista latina del momento. Gran parte de su éxito se lo debe, además de a su trabajo y dedicación, a su séptimo álbum Mañana será bonito, que le dio su primer Grammy anglo como Mejor Álbum de Música Urbana y su primer Latin Grammy al Álbum del Año. El disco también la embarcó en la gira más grande y lucrativa de su carrera –con 60 fechas y 155,3 millones de dólares recaudados durante 2023, de acuerdo con Billboard Boxscore–, con shows agotados en Estados Unidos, Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. Lo mismo pasará este fin de semana en Venezuela, donde la “Bichota” ofrecerá dos conciertos en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas.

Los shows de Karol G no solo destacan por los récords que han roto durante la gira o su puesta en escena llena de efectos visuales, coreografías y varios cambios de vestuario, sino también por su esfuerzo en que, al menos en sus conciertos, las mujeres sean protagonistas. La mayoría de su equipo de trabajo, pasando por el cuerpo de baile y los músicos, son chicas. Y no solo eso, dos de las integrantes de la banda son venezolanas: la trompetista Ella Bric y la percusionista Katiuska Fernandes. Ambas caraqueñas.

Llegaron en momentos distintos. Katiuska lo hizo primero. La percusionista, formada en el Conservatorio de Música Lino Gallardo y en la Casa de la Cultura de Chacao, se unió al tour luego de haber trabajado con Karol G en otras oportunidades: fue parte de sus músicos en un especial de Fin de Año que la colombiana grabó para YouTube en 2020 y luego la acompañó en su presentación en Coachella, en 2022, y en su sesión de Tiny Desk el año pasado.

El equipo de Carolina Giraldo, nombre real de la cantante de Medellín, llegó a la percusionista por Instagram. Vieron su trabajo y les gustó. Sin mucho protocolo, la invitación para trabajar con la intérprete de “Tusa” por primera vez llegó por DM (mensaje directo). No dudó y aceptó. “Estaban buscando músicos y yo desde hace unos casi cinco años estoy trabajando en un programa de televisión en Univisión Miami que se llama Enamorándonos; entonces supongo que como siempre estoy posteando videos tocando allí me vieron y me contactaron”, cuenta Fernandes.

Ella Bric llegó al Mañana será bonito tour por casualidad. Un día recibió una llamada de Cristal Torres, una gran amiga trompetista, que le preguntó si quería trabajar en la gira de Karol G. No lo dudó. El sí fue inmediato.

“Ella (Crystal Torres) ha trabajado con Beyoncé y con muchísimos artistas grandes. Un día, casualmente, me dijo que en el momento en el que la llamó Beyoncé para hacer el tour Renaissance también la había llamado Karol.

Para Ella Bric, trabajar con Karol G es especial, como una especie de reencuentro. En 2018, ambas recibieron su primer gramófono. “Cuando gané el Latín Grammy como Productora del Año, ella también ganó como Mejor Nuevo Artista. Yo estaba sentada en primera fila cuando se llevó su premio y la vi subir al escenario con su papá. Fue súper lindo”, recuerda la trompetista.