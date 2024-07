Elecciones en Venezuela 2024: ¿quiénes ejercerán como observadores internacionales de las presidenciales?

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil desistió este miércoles de enviar observadores a las elecciones presidenciales de Venezuela luego de que Nicolás Maduro cuestionó la confiabilidad del sistema electoral brasileño.

«Ante las declaraciones falsas contra las urnas de votación electrónica brasileñas, que, contrariamente a lo que afirman las autoridades venezolanas, son auditables y seguras, el Tribunal Superior Electoral no enviará técnicos«, afirmó el tribunal en un comunicado.

Señaló, además, que es «inadmisible» que se descalifique con mentiras «la seriedad e integridad» de las elecciones y de las urnas electrónicas de votación en el país.

La decisión se dio un día después de que Maduro afirmó que los sistemas electorales de votación de Brasil, así como los de Estados Unidos y Colombia, no eran auditables, mientras que el de Venezuela era «el mejor del mundo».

«En Brasil ni una sola cédula es verificada», dijo el mandatario ante una multitud que lo acompañaba para después exaltar el sistema electoral venezolano que, aseguró, «realiza verificación en tiempo real del 54% de las urnas».

«¿En qué otra parte del mundo hacen eso? ¿En Estados Unidos? Es inauditable el sistema electoral. ¿En Brasil? No auditan ni un acta. ¿En Colombia? No auditan ni un acta», aseveró.

Estas declaraciones, por su parte, surgieron días después de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confesó que lo habían asustado las advertencias del venezolano sobre un «baño de sangre» si es derrotado en las elecciones.

Palabras que también alertaron al expresidente de Argentina Alberto Fernández, quien pidió, en medio de una entrevista con una emisora local, «respetar el proceso democrático» en Venezuela y señaló que si Maduro perdía las elecciones, en las que busca su tercer sexenio consecutivo, «lo que tiene que hacer es aceptar».

Al igual que las afirmaciones de Lula, las palabras de Fernández no cayeron bien a la administración chavista, por lo que este miércoles su invitación para participar como observador internacional de los comicios fue revocada.

«El día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral», publicó el exmandatario peronista en su cuenta oficial de la red social X, en la que mostró la carta de invitación del CNE.

Según la explicación de Fernández, el Ejecutivo venezolano consideró que las declaraciones efectuadas por él «causaban molestias y generaban dudas» sobre su «imparcialidad» y que su coincidencia con las afirmaciones del presidente brasileño, «generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral».

Como puede verse en la nota que se muestra, el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela me convocó a participar como veedor de la elección que se celebrará en ese país el próximo domingo.

¿Cuáles son los organismos avalados por Venezuela para supervisar las elecciones?

Así, a tan solo tres días de las votaciones presidenciales, el CNE mantiene la invitación como veedores electorales a siete delegaciones internacionales: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Comunidad del Caribe (Caricom), Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), Unión Africana, Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) y el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (OPEIR).

De estos, la Celac es la única organización hasta la fecha tiene previsto enviar expertos a los comicios.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Centro Carter -organismo creado por el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter- confirmaron su presencia en el proceso de observación electoral, pero a través de un alcance y tamaño limitado.

Asimismo, el expresidente dominicano Leonel Fernández informó este miércoles que participará, junto con otros exjefes de estado, como observador de las presidenciales el próximo domingo.