El chavismo convoca a manifestar el sábado 17 para celebrar “la victoria” de Maduro

El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, anunció la noche de este miércoles que el próximo sábado 17 de agosto el chavismo marchará para seguir “celebrando la victoria de la revolución bolivariana”, en relación a las presidenciales, en las que las autoridades electorales proclamaron la victoria de Nicolás Maduro.

“El sábado nosotros vamos a la calle a marchar en toda Venezuela, vamos para la calle a seguir celebrando la victoria de la revolución bolivariana”, señaló el también diputado de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 en su programa semanal Con el mazo dando.

Cabello aseguró que la oposición mayoritaria, que también convocó a una manifestación para este sábado, no podrá con el chavismo.

“Búsquennos, que los vamos a joder, interprétenlo como ustedes quieran, pero aquí se acabó la mamadera de gallo, asuman su responsabilidad, que nosotros asumimos la nuestra”, añadió.

El líder chavista no ofreció mayores detalles sobre la convocatoria de esta manifestación.

Denunció que la oposición está preparando un plan para generar hechos de violencia el sábado 17, con bandas de Petare, en el estado Miranda, integrada por delincuentes foráneos.

“Lo estamos denunciando con tiempo, no digan después que no lo dijimos. Esto no es falso positivo. Nada de eso (…) a nosotros no nos interesa la violencia, les interesa a otras, a las terroristas”, dijo.Insistió en que “alerto para que estemos pendientes”, al tiempo que consideró que “la gente de Petare es extraordinaria, maravillosa, pero bandas de delincuentes han querido asumir eso (Petare), como que fuese un territorio para generar violencia”.

Marchará también la oposición

El martes, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) convocó a una protesta mundial el sábado 17 de agosto en más de 100 ciudades, en defensa de “la verdad”, en alusión a la “victoria” que obtuvo Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio, frente a Maduro, proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de la red social X (antes Twitter) la oposición mayoritaria llamó a los venezolanos en el exterior (unos 7,77 millones), según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) a exigir el respeto a “los resultados del 28 de julio”, que la PUD basa en el “83,5 %” de las actas que asegura haber recogido gracias a testigos y miembros de mesa, según las cuales su abanderado ganó a Maduro por amplio margen.

Esta protesta, también dentro de Venezuela, fue convocada el pasado sábado por González Urrutia y su principal valedora, la exdiputada María Corina Machado.

El CNE, que dice haber sufrido un ataque cibernético el día de las votaciones, aún no publica los resultados desagregados que confirmen la victoria de Maduro, un silencio que es cuestionado por numerosos países y organizaciones, incluido el Centro Carter, que participó como observador en los comicios.

EFE