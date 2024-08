EE UU reconoce como válidos los resultados que dan ganador a Edmundo González y anuncia su disposición de apoyar una transición

Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, insistió en que Washington reconoce a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones del domingo, dada la evidencia presentada con las actas de votación por parte de la Plataforma Unitaria Democrática.

«La oposición democrática ha publicado más de 80% de las actas recibidas directamente de los centros de votación en toda Venezuela. Esas actas indican que Edmundo González Urrutia recibió la mayoría de los votos en estas elecciones por un margen insuperable. Los observadores independientes han corroborado estos hechos, y este resultado también fue respaldado por las encuestas», dijo Blinken en un comunicado publicado por el Departamento de Estado.

Sostuvo que Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral no han presentado evidencia alguna sobre el resultado en el que dieron como ganador a Maduro.

«La rápida declaración del CNE de que Nicolás Maduro fue el ganador de las elecciones presidenciales no tuvo pruebas que la respaldaran. El CNE aún no ha publicado los datos desagregados ni alguna de las actas de recuento de votos, a pesar de los reiterados llamados de los venezolanos y de la comunidad internacional para que lo haga. Como informó la misión de observación del Centro Carter, independiente, el hecho de que el CNE no haya proporcionado los resultados oficiales a nivel de distrito, así como las irregularidades a lo largo del proceso, han despojado de toda credibilidad al resultado anunciado por el CNE», indicó Blinken.

Sostuvo que lo importante es que los venezolanos respaldan a González Urrutia. «Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y, más importante aún, para el pueblo venezolano, Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio», indicó.

El jefe de la diplomacia estadounidense rechazó las amenazas en contra de Edmundo González Urrutia y de la líder opositora María Corina Machado. Sostuvo que se debe proteger a los dirigentes opositores.

«Se debe proteger la seguridad de los líderes y miembros de la oposición democrática. Todos los venezolanos arrestados mientras ejercían pacíficamente su derecho a participar en el proceso electoral o exigían transparencia en el escrutinio y el anuncio de los resultados deben ser liberados de inmediato. Las fuerzas del orden y de seguridad no deben convertirse en un instrumento de violencia política utilizado contra los ciudadanos que ejercen sus derechos democráticos», dijo.

Blinken pidió a los partidos políticos venezolanos iniciar la transición. Señaló que Estados Unidos buscará maneras de acompañar ese proceso hacia la democracia del país.

«Felicitamos a Edmundo González Urrutia por el éxito de su campaña. Ahora es el momento de que los partidos venezolanos inicien conversaciones sobre una transición respetuosa y pacífica, de conformidad con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano. Apoyamos plenamente el proceso de restablecimiento de las normas democráticas en Venezuela y estamos dispuestos a estudiar formas de fortalecerlo conjuntamente con nuestros socios internacionales», indicó el secretario de Estado.

Por El Nacional