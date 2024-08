Denuncian que el dirigente Williams Dávila fue ingresado a un hospital en estado grave

William Dávila Valeri, hijo del dirigente opositor Williams Dávila, denunció que su padre fue internado en un hospital la noche del martes en estado grave, a días de haber sido detenido por organismos de seguridad del Estado cuando salía de una vigilia por los presos políticos realizada en la plaza Los Palos Grandes, en Caracas.

«Como hijo, estoy consternado y profundamente preocupado. Las peores previsiones se están cumpliendo: mi padre Williams Dávila, de 73 años de edad, quien fue secuestrado el pasado jueves por defender los valores democráticos, ha ingresado anoche en un hospital en estado grave», señaló Dávila Valeri en redes sociales.

Exigió a las autoridades respuestas sobre la salud de su padre e hizo responsable al gobierno de Nicolás Maduro por lo que pueda pasarle al dirigente opositor.

«Esto solo confirma lo que veníamos advirtiendo sobre la importancia de sus cuidados. Es inconcebible que, en este país, se nos mantenga en la oscuridad sin información clara sobre su situación. Exijo respuestas inmediatas y hago responsable al gobierno por este atropello a los derechos humanos. No es posible que sigamos viviendo bajo un régimen que permite tales atrocidades», manifestó.

Familiares desconocen el paradero de Williams Dávila

El hijo del exdiputado informó esta semana que su padre fue operado hace unos meses del corazón, por lo que debe tomar anticoagulantes a diario ante el riesgo de tener complicaciones relacionadas con la intervención.

«Estamos muy preocupados, porque lo que necesitamos urgente es tener acceso a él para llevarle las medicinas y que pueda estar medicado», dijo en una entrevista a EFE.

Explicó que familiares y abogados han intentado sin éxito obtener información sobre el lugar en el que recluyeron a su padre, que fue capturado en el este de Caracas por sujetos que se lo llevaron a bordo de una camioneta sin identificación.

«Desde entonces no sabemos nada, no tenemos comunicación, no tenemos ningún tipo de información oficial y, por tanto, no sabemos exactamente, entendemos que fue víctima de una desaparición forzosa», denunció Dávila.

Señaló que el sábado los abogados intentaron introducir un recurso legal ante la Fiscalía para forzar a las autoridades a informar el sitio de reclusión de Williams Dávila, pero la demanda no fue admitida bajo el alegato, dijo, de que estas solicitudes se atienden de lunes a viernes.