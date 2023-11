¡DE PELÍCULA! Un hombre desnudo robó una patrulla en Las Vegas tras pelearse con un agente (VIDEO)

Un hombre desnudo atacó este martes a un agente de policía que acudía a una llamada sobre un posible caso de suicidio en la ciudad estadounidense de Las Vegas y después robó su vehículo patrulla, una Ford F-150. El agresor, identificado como Clyde Cabulisan, fue perseguido por los oficiales, y tras cruzar una intersección con el semáforo en rojo, chocó contra un Ford Explorer con dos ocupantes, que resultaron gravemente heridos tras la colisión. Según la Policía, el sospechoso fue detenido.

