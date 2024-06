Danny Ocean batió récord de convocatoria en el Palacio de los Deportes en México

Danny Ocean despertó la energía del público mexicano en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México. El 7 y 8 de junio, el cantante venezolano convocó a 20.000 personas por día en el recinto de la capital mexicana.

Tras estos shows, Danny Ocean se convirtió en el primer venezolano en convocar a este número de personas en un reciento mexicano como el Palacio de los Deportes, donde se han presentado artistas como Billy Joel, Frank Sinatra, Green Day, Coldplay, Metallica, entre otros.

Luego de haber tenido tres sold out en el Auditorio Nacional en 2022 y ser una de las presentaciones favoritas del Flow Fest 2023 y del Festival Tecate Pa’l Norte 2024, Danny Ocean apostó y ganó en el Palacio de los Deportes.

«Las dos noches más increíbles de mi vida hasta ahora. Casi 40 mil personas en dos días. Quién dijo que Venezuela no ronca en el mundo?? No se ustedes… Pero yo me divertí como nuuunca. Gracias, gracias por tanto amor CDMX, me hacen sentir siempre como en casa!! Los amoooo desde lo más profundo de mi corazón. Amor orgánico, sin promo naturaaaaal», expresó el artista en sus redes sociales.

El concierto estuvo lleno de hits del venezolano como «Mónaco», «Volare», «Ley Universal», «Fuera del Mercado», «Dembow», «Me Rehúso», entre otros.

En mayo, Danny Ocean comenzó su gira Reflexa México 2024 en el Coliseo Centenario de Torreón y se espera que finalice este 13 de junio en Plaza de Toro de Cancún.