Daniel Habif le responde a Diosdado Cabello: “No tengo pensado interrumpir mi visita a Venezuela”

Tras las declaraciones de Diosdado Cabello sobre la conferencia de Daniel Habif en Caracas, el mexicano le respondió en sus redes sociales al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

El miércoles, Cabello cuestionó en su programa Con el mazo dando la visita de Habif con su conferencia Ascender World Tour 2024. «¿Quién es este Daniel Habif? ¿Qué hace ese tipo? ¿Un predicador?», dijo el vicepresidente del Psuv.

«Ah, porque él antes escribía: ‘Sueño con abrir los ojos y saber que he despertado en Caracas, para dar una conferencia y decir: ¡Hola Venezuela!, la libertad y la paz nunca más se volverán a ir’ (…) Y ahora el tipo viene pa’ Venezuela…», agregó.

https://www.youtube.com/live/4YhGOqQ0BmI?si=nRJwH91zhcKAGlbI

Este jueves, Daniel Habif recurrió a sus redes sociales para responderle a Diosdado Cabello.

«Como primer punto soy escritor y conferencista, no soy predicador. Si me quieren llamar predicador, entonces soy predicador de los DDHH, soy de la libertad del hombre. Si bien soy un hombre que sigue a Cristo, y que ama a Dios profundamente, no soy predicador», aclaró Habif.

El mexicano también explicó que no tiene contrato con ninguna empresa productora en Venezuela y que no está cobrando por su conferencia en el país.

«En segundo punto, quisiera ahorrarle el tiempo para que no busque el promotor que supuestamente me va a llevar a Venezuela, no lo va a encontrar, por una razón muy clara: no existe, en toda Venezuela no hay una sola empresa que tenga un contrato conmigo (…) Jamás pensé en tocarle los bolsillos a los venezolanos, que tanta dificultad han estado pasando todos estos años. Voy a Venezuela porque es un absoluto deseo, un sueño y también es mi voluntad ir con mis propios recursos», aseguró.

Habif explicó que su intención con su visita a Venezuela es concientizar sobre el suicidio en Latinoamérica. «Mi interés sobre concientizar el suicidio en toda América es muy conocido, mi labor con las universidades y mi trabajo con los jóvenes en este asunto es una de las prioridades de mi vida y ya que la tasa de suicidios en Venezuela es histórica hace todo el sentido del mundo (que vaya)», aseguró.

La semana pasada, Daniel Habif anunció las ciudades que visitará con su gira Ascender World Tour, entre ellas se encuentra Caracas, aunque por el momento no se conoce la fecha ni el lugar en el que será la conferencia.