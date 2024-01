Cuestionan que Nicolás Maduro no aumentó el salario mínimo

La presentación de la Memoria y Cuenta de Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional (AN) electa en el año 2020 este lunes 15 de enero generó críticas de dirigentes políticos, defensores de derechos humanos y economistas, quienes a través de las redes sociales refutaron sus planteamientos.

En su discurso, el líder oficialista aseguró que «2023 fue el tercer año de recuperación consecutiva» del país, dijo que creció el autoabastecimiento alimentario a más de 97% y anunció un incremento de la remuneración de los trabajadores de la administración pública.

En este sentido, ajustó el Bono de Guerra Económica de 30 dólares a 60 dólares, que junto a los 40 que se cancela por concepto de cestatique, totaliza un monto de 100 dólares mensuales indexados.

El aumento del referido beneficio fue el tema que más polémica despertó en las redes sociales.

Burla a los trabajadores

El político Henrique Capriles escribió en la red social X (antes Twitter) que Maduro «sigue burlándose de los trabajadores venezolanos» con estos anuncios económicos. Condenó el opositor que no haya aumento del salario mínimo ni de la pensión y que se mantenga en 130 bolívares, que equivale a 3,2 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela.

Recordó que bono no es el salario y que de esta manera no se «soluciona el desastre económico y la falta de poder adquisitivo a la que tienen sometidos a millones de venezolanos». A juicio del dirigente de Primero Justicia (PJ), este anuncio forma parte de «una jugada discrecional».

Henrique Capriles consideró que esta notificación demostró que el Gobierno tiene recursos, ante lo que se preguntó: ¿por qué no se aumenta el salario mínimo, la pensión y el salario de los docentes?

Visión socialista

El economista Orlando Ochoa también se expresó en X y calificó como «insólito la falta de humildad en reconocer el desastroso fracaso de su ‘visión socialista» por más de 20 años y el salto al pragmatismo actual, con salarios de hambre para (la) población».

Rememoró que en los últimos 25 años el país se empobreció por la «destrucción de la economía privadas y petrolera» causadas, según dijo, por la pobreza de ideas, ideologías e incapacidad administrativa de Chávez y Maduro.

Por su parte, Juan Pablo Guanipa, también dirigente de PJ, igualmente tildó el aumento del bono como «una burla», pues recordó que la canasta básica en el país supera los 500 dólares.

El político zuliano también dijo que este aumento, que no es salario, «no genera prestaciones sociales ni derecho al Seguro Social y no caen a todos». Sostuvo que los venezolanos «demandan soluciones reales al drama que viven».

Afirmó que para ver soluciones, «tenemos que sacar a Maduro».

Pensionados no reciben cestatique

El defensor de derechos humanos Luis Francisco Cabezas, director de Convite, recordó que los pensionados no reciben el cestatique, solo perciben 130 bolívares mensuales, y deben estar en el «limbo» ante la falta de información oficial sin saber si este incremento del Bono de Guerra Económica les toca o no y sin saber a quién acudir para aclarar las dudas.

Por su parte, Alí Daniels, director de la oenegé Acceso a la Justicia, dijo que estos anuncios no representan incremento del salario mínimo, que los pensionados siguen con una pensión ínfima y que el aumento del Bono de Guerra Económica solo «es para funcionarios públicos».

