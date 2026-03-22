Cuba inicia recuperación del sistema eléctrico tras apagón nacional

El gobierno cubano inició el proceso de recuperación del sistema eléctrico nacional luego de un apagón general que dejó sin energía a la isla por tercera vez en el mes. Este colapso afectó a millones de personas, interrumpiendo actividades cotidianas y servicios básicos.

La falla en la red nacional representa un desafío adicional para Cuba, cuyo sistema eléctrico ha enfrentado problemas recurrentes en los últimos meses. La restauración gradual del suministro busca minimizar el impacto en hogares, hospitales y centros de trabajo.

Este nuevo apagón subraya la vulnerabilidad de la infraestructura energética del país, con implicaciones directas en la calidad de vida de la población y la estabilidad económica. Las autoridades se encuentran trabajando para prevenir futuras interrupciones y mejorar la confiabilidad del servicio.

Información basada en reportes publicados por AP News. Fuente original