Cuba abre diálogo con EE.UU. y recibe ayuda internacional en plena crisis

Cuba anunció que está dispuesta a iniciar un diálogo serio y responsable con Estados Unidos, aunque descartó que su sistema político esté en discusión. Esta declaración surge en medio de una profunda crisis energética agravada por sanciones y amenazas arancelarias de EE.UU. contra proveedores de petróleo a la isla.

El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, expresó que las conversaciones con Washington no pueden implicar injerencias en asuntos internos. De igual forma, el presidente Miguel Díaz-Canel reafirmó que el modelo político cubano no es negociable en eventuales diálogos con EE.UU.

En paralelo, el Gobierno cubano recibió con agradecimiento la llegada de ayuda humanitaria enviada por el colectivo internacional Convoy Nuestra América, que ha transportado alrededor de 30 toneladas de suministros, incluyendo paneles solares para aliviar la crisis energética.

El primer ministro Manuel Marrero destacó que esta iniciativa solidaria agrupa a más de 600 personas de distintas partes del mundo y reafirma que “Cuba no está sola”.

La ayuda llegó en veleros tripulados por activistas que zarparon desde México y que enfrentaron retrasos debido a condiciones climáticas. El Gobierno también ha llamado a la población a unirse para resistir la crisis, con líderes como Roberto Morales Ojeda afirmando: “No, no nos vamos a rendir”.

En un acto público, el cantante Silvio Rodríguez, histórico defensor de la Revolución Cubana, recibió un fusil simbólico para “defender la patria”.

La coyuntura refleja la compleja situación de Cuba, que busca estabilizarse con ayuda externa mientras mantiene firme su postura política frente a EE.UU.

Información basada en reportes publicados por France 24.