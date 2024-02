Cortes eléctricos minan la salud física y mental de los marabinos

En las últimas semanas, los racionamientos eléctricos en Maracaibo pasaron de 4 a hasta 8 horas al día, principalmente durante la madrugada, lo que ha afectado en el descanso de sus residentes.

Yaritza Ramírez, habitante de Los Estanques, parroquia Manuel Dagnino, afirmó que vive con su mamá enferma, quien paga las consecuencias de estos cortes.

“Me afecta porque tengo a una adulta mayor que padece de demencia senil y los apagones la descontrolan con el sueño. No duerme, se asusta y empieza a ver cosas en la oscuridad”, explicó Ramírez.

En ese sentido, consideró que la solución es invertir en el mantenimiento del cableado y todas las instalaciones eléctricas que surten de electricidad al país, pero de manera planificada y con un cronograma anunciado con anticipación para tomar medidas.

Mientras que Yuletzy Urbina, habitante de la comunidad La Ranchería, parroquia Cristo de Aranza, detalló que un día puede pasar sin electricidad entre 7 a 9 horas.

“Afecta el descanso para llegar del trabajo diario y al día siguiente salir sin energías a trabajar, afecta la salud mental y anímica”, aseguró.

Una realidad similar vive la señora Elba de Carrizo, de la comunidad Campo Alegre, quien padece de racionamiento en doble tanda de 4 horas cada una.

“Afecta nuestro rendimiento como seres humanos por no descansar lo justo después de nuestra jornada laboral. Nuestros familiares mayores de edad y nuestros menores de edad no se escapan de este trauma. Los niños no rinden en sus estudios ya que al no dormir bien, no quieren asistir al día siguiente”, agregó.

Emociones negativas

Al respecto, la psicóloga Fabiola Rojas, afirmó que los cortes nocturnos afectan el sueño y en caso de las personas que habitan en Maracaibo, esta situación las puede conllevar a tener enfermedades.

«Si la persona no duerme bien, claramente al día siguiente no va a rendir y más en este tipo de apagones que están siendo repetidos, continuos, todos los días, hasta dos veces al día. Eso hace que ese malestar, la falta de descanso y agotamiento puedan detonar en enfermedades físicas y mentales”, advirtió Rojas.

Lea más en Radio Fe y Alegría