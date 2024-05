Concierto épico de Madonna en Copacabana rompe récords

Madonna volvió a demostrar su poderío como ícono global al ofrecer un concierto histórico en la emblemática playa de Copacabana de Río de Janeiro, Brasil, el pasado sábado 4 de mayo.

El espectáculo, enmarcado en su gira mundial The Celebration Tour, no solo cautivó a más de 1,6 millones de personas, convirtiéndose en el concierto más concurrido de la historia de la ciudad, sino que también rompió varios récords, consolidando a la Reina del Pop como una de las artistas más influyentes de todos los tiempos.

Los asistentes abarrotaron la playa de Copacabana, creando un espectáculo visual impresionante y una atmósfera electrizante. La multitud, proveniente de todas partes del mundo, cantó, bailó y vibró al ritmo de los éxitos de Madonna a lo largo de las tres horas de duración del concierto.

El show gratuito de Madonna superó el récord de los Rolling Stones, que se presentaron allí en 2006, según un comunicado de prensa de la promotora Live Nation.

Semanas antes de su presentación en Brasil, Madonna promocionaba el evento gratuito como el “concierto más grande hasta ahora” de su carrera de cuatro décadas.

El escenario, diseñado especialmente para la ocasión, se extendía por 812 metros cuadrados, convirtiéndolo en uno de los más grandes jamás construidos en una playa. Las pantallas gigantes, los efectos especiales y las coreografías impecables complementaron a la perfección la poderosa voz y el carisma de Madonna.

Los fans disfrutaron de un recorrido por la prolífica carrera de Madonna, con temas icónicos como Like a virgin, Material girl, Vogue e Into the groove, entre muchos otros.

La artista también incluyó algunos de sus éxitos más recientes, demostrando su constante evolución musical. Sus actuaciones, entre las que incluyó a la cantante Anitta y a la drag queen Pabllo Vittar, fueron transmitidas por la televisión brasileña.

Río de Janeiro fue la última parada de la gira de Madonna que, según la revista Billboard, estima una recaudación de más de 225 millones de dólares. La gira comenzó en Londres en octubre de 2023 antes de visitar Canadá, Estados Unidos y la Ciudad de México.

