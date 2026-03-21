Colombia y Ecuador reducen tensión tras incidente fronterizo pero riesgos persisten

Colombia y Ecuador compartieron un episodio de tensión luego del hallazgo de una bomba en la frontera común, que llevó al presidente colombiano Gustavo Petro a denunciar un ataque desde territorio ecuatoriano. Este hecho generó acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos y revive antiguos conflictos a pesar de la inversión en sus orientaciones políticas.

Petro afirmó que la aparición de 27 cuerpos calcinados está vinculada a bombardeos realizados desde Ecuador, y aseguró que no fueron obra de grupos armados que operan en la zona. Su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó categóricamente estas acusaciones y defendió las operaciones conjuntas con el Comando Sur de Estados Unidos dirigidas a combatir el narcoterrorismo. Además, señaló que la mayoría de las organizaciones armadas en su territorio están integradas por colombianos.

En respuesta, miembros del Gobierno ecuatoriano criticaron a Petro por politizar el asunto en redes sociales y cuestionaron su gestión en la lucha contra el crimen organizado.

Una comisión técnica binacional inspeccionó la zona afectada y consideró superado el incidente, lo que permitió una reducción parcial de la tensión. Sin embargo, el problema trasciende el evento puntual y se enmarca en una disputa arancelaria creciente y en diferencias en política exterior entre ambos países.

El analista político Fernando Carrión alertó que el conflicto comenzó con la imposición de una tasa de seguridad arancelaria por parte de Ecuador contra productos colombianos, seguida por medidas recíprocas de Bogotá, incluyendo la eliminación de apoyos energéticos y tarifas cruzadas del 50%. Según Carrión, esto podría derivar en agresiones más complejas entre ambos países.

Por su parte, el politólogo Juan Federico Pino Uribe destacó que, pese a la confrontación verbal frecuente en redes sociales, las cancillerías mantienen un diálogo activo. Pino Uribe se mostró optimista y afirmó: «No creo que esto llegue a escalar a un conflicto armado».

La situación continúa en desarrollo, con la diplomacia y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) trabajando para evitar una escalada mayor.

Información basada en reportes publicados por France 24.