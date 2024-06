Chile afirma que relación diplomática con Venezuela repercute en las expulsiones de migrantes

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, se refirió a las relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela y afirmó que las mismas repercuten en el proceso de expulsión de migrantes que ingresaron de forma irregular al país.

Monsalve sostuvo en entrevista con CHV Noticias que «para expulsar ciudadanos de otras nacionalidades a su país de origen, ese país de origen tiene que permitirlo. Esto funciona bien con casi todos los países, salvo con Venezuela, donde tenemos serias limitaciones».

Afirmó que el sistema de expulsión vía vuelos comerciales «opera» y destacó que la importancia de las expulsiones judicial, ejemplificando con un condenado por delito grave de nacionalidad extranjera que se encuentra en libertad en territorio nacional una vez que cumplió su pena.

«Si hay un ciudadano venezolano que cometió un delito grave, como un homicidio o un secuestro por ejemplo, me interesa detenerlo, que sea sancionado y que vaya a la cárcel, pero me interesa que cuando le corresponda salir de la cárcel después de pagar su condena, no se quede libre en Chile, sino me interesa poder expulsarlo a su país de origen», agregó.

«Las relaciones con Venezuela no están pasando por su mejor momento».

Afirmó que una alternativa adicional a las expulsiones vía viajes comerciales son los vuelos chárter. «Es más difícil porque se requiere autorización de Venezuela para que el avión despegue de Chile y aterrice en Venezuela. Y eso ha sido más restrictivo durante el transcurso de este año», indicó.

«Hemos logrado despachar un vuelo chárter con 65 personas expulsadas, de las cuales 55 eran expulsiones judiciales. Y hemos hecho una nueva solicitud, estamos esperando la respuesta. Es evidente que las relaciones con Venezuela no están pasando por su mejor momento, y no por responsabilidad de Chile, sino fundamentalmente por responsabilidad de la autoridad venezolana», añadió.

El Mercurio