Cerró el Registro Electoral con más obstáculos que facilidades

Este martes 16 de abril finaliza el lapso para la inscripción y actualización del registro electoral venezolano, que más que facilidades para los ciudadanos ha tenido más obstáculos dentro y fuera del país.

En Perú, por ejemplo, se estima que hay unos 700.000 venezolanos mayores de edad que estarían habilitados para votar. Sin embargo, solamente 1.756 cuentan con residencia permanente, el requisito que exige el Consejo Nacional Electoral para permitirles el voto en el exterior. Destacó Luis Villasana, coordinador de organización de Vente Venezuela en Perú.

“Incluso yo no he podido inscribirme porque en mi caso me falta el pasaporte vigente. En el caso del Perú nos están exigiendo, además de los requisitos típicos, ser mayor de 18 años, tener una residencia en Perú, se nos está exigiendo contar con la cédula laminada, cosa que la mayoría de los venezolanos en general sí poseemos esta cédula, pero además nos están solicitando tener un carnet de residencia permanente y adicionalmente un pasaporte vigente, o en su defecto el documento de que este pasaporte está en trámite”, detalló.

Señaló que se requiere de 216 dólares para hacer el trámite, que representa alrededor de 70% a 80% del salario mínimo en Perú.

De acuerdo con las cifras que Vente Venezuela tiene mapeadas en este país, “oficialmente la cifra aceptada es 1.500.000 venezolanos, de los cuales aproximadamwente 700.000 venezolanos estaríamos siendo mayores de edad, es decir, que tendríamos que tener la capacidad de votar, pero de esos 700.000l venezolanos solamente el primer requisito lo cumplen 1.756 personas en todo el Perú”.

“Es decir, claramente la cifra es muy, muy baja; si de los 700.000 habilitados no pasan 1.756, realmente ahí nos están cortando la cabeza a muchos venezolanos, a la mayoría, más de 90% de los venezolanos. Y por otro lado los que tienen el pasaporte vigente o que están en proceso reducen la cifra astronomicamente. Ya estaremos hablando de que más de 99% de las personas que estamos en Perú estaríamos quedando fuera de este registro o de actualización de datos”, agregó Villasana.

Recordó que en Perú el proceso de registro electoral comenzó tarde, después de la inscripción de candidatos ante el CNE, lo que incide en que menos venezolanos tuvieran oportunidad de cumplir con su registro.

“Estamos a la espera de una flexibilización del plazo y de una flexibilización de los requisitos que, de acuerdo con la información que yo manejo, se logró en la ciudad de Bruselas, la capital de Bélgica. Se logró que se eliminara el requisito del pasaporte vigente y adicionalmente el requisito de la ciudadanía de permanencia; es decir, en este caso el carnet de residente permanente tal cual como lo tenemos acá en Perú que nos están exigiendo”, detalló.

