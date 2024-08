Centro Carter: CNE no presentó evidencia alguna de hackeo al sistema

El subjefe de la misión en Venezuela del Centro Carter, Patricio Ballados, afirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no presentó evidencia alguna de hackeo al sistema electoral.

«Señaló la autoridad que fueron sujetos de un hackeo. No existe alguna evidencia de la autoridad, no ha enseñado evidencia alguna de que ocurrió el hackeo (…) Se han publicado evidencias en distintos portales evidencias de que la actividad de internet en Venezuela no fue más allá de lo normal», indicó en una entrevista concedida a DW.

Ballados dijo que el Centro Carter está analizando los resultados publicados por la oposición en una página web y dejó claro que no es obligación de la oposición dar a conocer las actas de las mesas, sino del Poder Electoral.

«El papel es de la autoridad electoral y por eso es muy grave que a cinco días desde que los venezolanos fueron a votar no tengamos eso», enfatizó.

El Centro Carter, invitado por el CNE para hacer una observación de los comicios presidenciales, desplegó una misión de 17 especialistas de más de 11 países que estuvieron más de un mes en Caracas.

«A partir de ahí hicimos entrevistas para conocer a profundidad las condiciones en las que se dieron estos comicios, y nos encontramos que hubo irregularidades graves en temas como el registro de personas para votar tanto en Venezuela como en el extranjero, el registro de candidaturas, falta de inequidad en las campañas políticas y la falta de resultados mesa por mesa de la elección».

