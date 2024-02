Calidad, accesibilidad y buen servicio es lo que ofrece el Centro de Diagnóstico Médico en el Oeste de Maracaibo según sus pacientes

El Centro de Diagnóstico Médico es una realidad para los marabinos, quienes hoy cuentan cómo ha sido su experiencia al conocer sus servicios. Aseguran que les ofrece “calidad, accesibilidad y buena atención”, por un mínimo costo para su mantenimiento, en comparación con el precio en centros privados.

Les “cambiará la vida”, manifiesta Norlanis Nava, comerciante de 40 años de edad, de la parroquia Carracciolo Parra Pérez, quien comentó que ya ha asistido dos veces al Centro de Diagnóstico Médico. La primera vez llevó a su mamá a realizarse un electrocardiograma, que tenía un año esperando a ver dónde lo podía realizar y “buscando ayudas porque estaban muy costosos en centros privados”, y la segunda vez asistió con su nuera para realizarle un ecograma que necesitaba de emergencia. “Gracias a Dios los logré conseguir por aquí a muy buen costo, en comparación con otros sitios donde los precios son muy elevados”.

Alberto Martínez, jubilado, de 75 años de edad, de la parroquia Raúl Leoni, destacó que él había acudido hasta el municipio San Francisco para realizarse unos exámenes médicos que le habían sido indicados por la especialidad de urología y no se los pudo hacer por el alto costo que implican. “El examen me salía en 40 dólares y de donde me los iba a realizar si no tengo esa cantidad de dinero”. Explicó que viendo las publicaciones del Alcalde vio cuando anunció la inauguración del Centro de Diagnóstico Médico de Maracaibo que traía para la ciudad y fue así como consiguió la dirección y pudo realizar sus estudios.

“Indagué para saber en dónde quedaba y logré realizarme el día de hoy y a muy bajo costo mis ecografías”. Además, destacó que este centro no tiene nada que envidiarle a ninguna clínica. “Desde la atención hasta el servicio es de muy buena calidad, me ahorré muchísimo al realizarme los exámenes aquí en el Centro de Diagnóstico que parece una Clínica”.

Elida Guzmán, ama de casa, de 56 años de edad, de la parroquia Antonio Borjas Romero agregó que la salud es un aspecto fundamental en la vida de todas las personas, “y contar con un Centro de Diagnóstico Médico que brinde un servicio de calidad es algo que todos deseamos”.

Lo que más valoran los pacientes del Centro de Diagnóstico Médico de Maracaibo es el buen servicio que reciben. Desde el momento en que llegan, son recibidos por un personal amable y atento, dispuesto a brindarles toda la ayuda que necesitan.

Centro de Diagnóstico Médico de Maracaibo: salud “de primera clase”

Joanely López, directora general de Salud en Maracaibo, destacó que los pacientes que acuden a este lugar pueden estar seguros de que recibirán una atención médica de primera clase. “Los profesionales que trabajan en el Centro de Diagnóstico Médico de Maracaibo son altamente capacitados y cuentan con una amplia experiencia en sus respectivas áreas. Esto garantiza que los pacientes reciban un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado para su condición de salud”.

López agregó que la finalidad del CDMM es seguir dando respuestas a los marabinos en materia de atención primaria de salud. “Como Alcaldía nuestra competencia es atender a cada uno de los marabinos en las áreas en sus diferentes patologías, por ahora solo contamos con Ecografías y Cardiología, pero pronto contaremos con otros servicios”.

El Centro de Diagnóstico Médico de Maracaibo se encuentra ubicado en el Ambulatorio Maracaibo Oeste, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en donde se encontraba el antiguo Módulo del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Maracaibo (Polimaracaibo).

