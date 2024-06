Cabello espera que la UE “saque sus narices de donde no las tiene que meter”

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), señaló este miércoles que, ante las presidenciales del 28 de julio, espera que la Unión Europea (UE) “saque sus narices de donde no las tiene que meter”, y que el país pueda celebrar los comicios “en paz”.

“Quisiéramos ir a un proceso electoral en paz, (…) que no se metan los gringos, que la Unión Europea saque sus narices de donde no las tiene que meter, que no vengan con sus aires supremacistas a creer que nos van a imponer nada a nosotros, porque los vamos a mandar bien, pero bien largo al carajo a todos, sean gringos, sean europeos, sean lo que sean”, dijo en su programa Con el mazo dando, transmitido por VTV.

Este miércoles, la Comisión Mixta de la UE integrada por representantes del Congreso y el Senado español aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno que permita la observación del bloque comunitario en las presidenciales.

El 28 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuló la invitación a la UE, que la misma institución había emitido el 7 de marzo, debido a la ratificación de sanciones del bloque comunitario a miembros del Gobierno y el partido oficialista, informó entonces el presidente del ente comicial, Elvis Amoroso.

El CNE tomó esta decisión en el ejercicio de su “soberanía”, y atendiendo al “incalculable daño patrimonial que se ha ocasionado al pueblo (por las sanciones), afectando a la salud de niños y ancianos”, dijo el presidente del ente, pese a que las medidas aplicadas por la UE son estrictamente personales, por lo que no afectan a empresas estatales ni bienes públicos venezolanos que perjudiquen a la ciudadanía.

A su juicio, sería “inmoral” permitir la participación de la UE “conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela”, aunque el país sí aceptó una misión de observación del bloque comunitario en las elecciones regionales de 2021, cuando ya existían las mismas medidas aplicadas a altos funcionarios y otros miembros del chavismo.

Asimismo, las sanciones estaban vigentes el pasado marzo, cuando el propio Amoroso extendió la invitación para las presidenciales de julio.

Por su parte, la UE lamentó esta decisión e hizo un llamado al CNE para que lo reconsidere, ya que el pueblo venezolano “debería poder elegir a su Presidente en elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldadas por la observación internacional”.

EFE