Cabello: Edmundo González al hablar de coacción señala de cómplice a embajador de España

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, resaltó que tal como lo informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, Edmundo González Urrutia, tiene 24 horas para retirar el término coacción en sus declaraciones en torno a la firma del documento para su salida del país hacia España.

“Es que ese término es complicado, lo que implica coacción: chantaje, presión, es una cosa que o lo haces o lo haces”, destacó en su programa Con el Mazo Dando, emisión número 495.

En ese sentido, recordó que dicho documento se firmó en la Embajada de España, que es territorio español, “entonces, el embajador de España, es cómplice de esto, de la coacción”.

“Como es eso, que él ahora acusa a sus anfitriones que lo tenían en esa casa obligado y se lo llevaron para España”, se preguntó.

Agregó que “algo no cuadra y algo no le cuadra es a ellos. Nosotros si estamos muy claros que no hubo presión ni coacción”.

Cabello afirmó que González Urrutia, “estaba desesperado” por abandonar el país luego de reconocer la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro.

“La verdad, es que fue una negociación. Ese señor estaba desesperado por irse (del país); tan desesperado estaba que las elecciones (presidenciales) fueron el 28 de julio y el 29 ya estaba en una embajada”, dijo Cabello.

Recordó que Edmundo González fue encubierto por más de un mes en la embajada de Países Bajos en Caracas. “En esa embajada (Edmundo González) fue un desastre porque manifestaba que deseaba irse de Venezuela, tanto que el canciller de Países Bajos (Caspar Veldkamp) tuvo que salir con una comunicación”, expresó.

Con información de Con el Mazo Dando