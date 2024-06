Cabello asegura que eliminar la Fanb “es parte del plan” de la oposición

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), aseguró este lunes 24 de junio que eliminar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) “es parte del plan” de la oposición, aunque no lo expresa “públicamente”.

Durante una transmisión en vivo por VTV desde el estado Táchira, el dirigente chavista advirtió que la propuesta de gobierno de la oposición es “impresentable” y aseguró que tienen planes para privatizar servicios como la educación, aunque no lo “admitan”.

“Los sectores de la derecha y no han presentado la propuesta es un plan impresentable (…) nadie le va a decir al país, ellos no van a decir que van a eliminar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) abiertamente, pero es parte de su plan, que van a privatizar Pdvsa, que van a privatizar la salud, ese es el plan, ellos no tienen en sus propuestas gobernar para el pueblo, su propuesta es gobernar al pueblo, callarlo, (…) Hoy te piden el voto, pero ayer pedían sanciones y todavía piden sanciones para que el pueblo no lo pase bien”, sentenció.

“Ellos no tienen comandos de campaña, viven peleados y no hay una propuesta distinta”, señaló el también diputado de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020.En contraste, destacó la propuesta de gobierno presentada por Nicolás Maduro con el “Plan de la Patria”, como la “única propuesta seria” para el país.

Cabello también hizo referencia a las elecciones del próximo 28 de noviembre, asegurando que el partido se encuentra preparado para la victoria y que han implementado un nuevo plan de organización llamado “1×10”, basado en la estructura del Psuv como “partido político de mayor fuerza en la Revolución”.

Además, en un discurso desde el estado Táchira, Cabello aseguró que la violencia que “antes caracterizaba a la región ha sido dejada atrás para convertirse en un territorio de paz”, señalando que esta violencia “era financiada desde Colombia por los narcos-paramilitares Duque y Uribe”.

También hizo un llamado a sus seguidores a prepararse para las próximas elecciones, prometiendo un “chequeo de maquinaria 1x10x7” y advirtiendo a la oposición que “se caerán con las patas para arriba” si intentan tomar las gobernaciones el próximo 28 de noviembre.

Rechazo de la oposición

La líder opositora María Corina Machado desmintió este domingo 23 de junio haber propuesto la disolución de la Fanb y denunció que algunos oficiales militares difunden “información falsa” sobre su posición respecto a la institución castrense.

La declaración de la coordinadora de Vente Venezuela se produjo un día después de que el comandante estratégico operacional de la Fanb, Domingo Hernández Lárez, publicara en su cuenta de la red social X (antes Twitter) capturas de pantalla de un video que muestra el pizarrón detrás de la líder opositora, a quien no se le ve la cara, con la palabra “eliminar” junto a la sigla de la institución.

Sin embargo, el portal Cazadores de Fake News reportó que el texto en las capturas publicadas por Hernández Larez se trata de “una manipulación digital”, debido a que, “en el video original el pizarrón estaba limpio”.

La Plataforma Unitaria Democrática rechazó la noche de este domingo, el uso de desinformación “como herramienta de campaña política”, e instó a los integrantes de la Fanb a “mantener la serenidad”.

