¡BOTADO! Polémica por expulsión de Adrián Marcelo de «La Casa de los Famosos» tras comentarios misóginos

Adrián Marcelo salió abruptamente de La Casa de los Famosos México, según anunció ‘la jefa’ a los habitantes en la madrugada del miércoles, luego de que en la gala del martes por la noche el influencer regiomontano tuviera un enfrentamiento con su compañera Gala Montes.

Luego de varios días envuelto en la polémica, Adrián Marcelo habría tomado él mismo, según lo informó la producción a los habitantes, la decisión de abandonar el reality.

El domingo pasado, de eliminación, el regio estaba nominado, pero se salvó de ser expulsado; sin embargo, en los posicionamientos tanto Gala Montes como Arath de la Torre hicieron mención de sus actitudes “machistas” y “misóginas”. En un arrebato, luego de regresar a la casa, Adrián Marcelo hizo el comentario: “una mujer menos para maltratar”, en referencia a que la siguiente eliminada sería forzosamente una mujer, debido a que él era el único hombre en la placa.

Más tarde esa noche, también encaró a Arath de la Torre y le “advirtió” que no volviera a posicionarse en su contra si no le iba a ir muy mal. Después de eso, De la Torre dijo que se sintió amenazado y presuntamente habría pedido que sancionaran al influencer, pero según dijo —se ve en un video de la transmisión en vivo—, la producción le había dicho que no harían nada al respecto.

Ambas actitudes provocaron una cascada de mensajes negativos en redes en contra del influencer regiomontano e incluso se empezó a hablar de que algunos patrocinadores no querían que sus marcas se vieran inmiscuidas en estos problemas.

Sin embargo, todo empeoró en la gala del martes en la noche, cuando la producción, en pleno programa de televisión abierta, le mostró el video a la casa en que Adrián Marcelo hizo el comentario de “una mujer menos para maltratar”, y le preguntó a qué se refería con ese comentario, señalando la presentadora, Odalys Ramírez, que era un comentario fuerte y quería saber qué significaba.

Adrián Marcelo le dijo que era una broma y luego se victimizó diciendo que tanto Arath como Gala, en el posicionamiento de ese domingo, lo habían acusado de machista, cuando él nunca había hecho nada al respecto, aunque desde hacía varias semanas tiene un pleito con Montes acusándola de fingir sus problemas de ansiedad, decir que estaba enferma y minimizándola en repetidas ocasiones.

Con información de Dallas News

SuNoticiero