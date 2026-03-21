Ataque estadounidense en costa de Costa Rica deja dos muertos y un herido grave

Un ataque militar de Estados Unidos contra un barco sospechoso de traficar drogas frente a la costa del Pacífico de Costa Rica dejó al menos dos personas muertas y una más gravemente herida, informaron las autoridades costarricenses.

El operativo fue realizado en aguas internacionales cercanas a Costa Rica, en un contexto donde la lucha contra el narcotráfico en la región es prioridad para los Estados Unidos y los países centroamericanos.

Las autoridades locales confirmaron que el ataque se dirigió a una embarcación que presuntamente transportaba drogas ilícitas, aunque aún no se han divulgado detalles adicionales sobre el incidente, ni la identidad de los fallecidos o heridos.

Este hecho resalta la persistencia de la actividad del narcotráfico en las rutas marítimas del Pacífico y la intervención directa de las fuerzas estadounidenses fuera de su territorio para combatirlo.

La operación también puede generar tensiones diplomáticas y plantea interrogantes sobre la seguridad regional y la cooperación en la lucha antidrogas.

Información basada en reportes publicados por AP News. Fuente original