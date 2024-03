Así suena “Tiempo sin verte”, la nueva canción de Shakira

Shakira vuelve a ser noticia gracias a su música. Esta vez, la cantante colombiana acapara la atención con un nuevo adelanto de su próximo álbum “Las mujeres ya no lloran”, que estrenó ayer miércoles 14 de marzo.

Se trata del preview de “Tiempo sin verte”, que Shakira asomó en un reel en Instagram que contiene fotografías donde posa con un ajustado y revelador vestido verde oscuro.

Llevo tiempo sin verte y sigo aquí y no pasa un día que no piense en ti. Llevo tiempo sin verte y dime si aún me quieres y te acuerdas de mí”, reza parte del nuevo tema.

Sus ritmos urbanos y los beats de fondo asoman que, además de ser un canto de desamor, también es un tema bailable.

“Tiempo sin verte” es el tercer track de 16 que contendrá el próximo trabajo discográfico de la barranquillera, que estrenará el próximo viernes 22 de marzo.

Este álbum de estudio es el número 11 de la carrera de la artista, una de las latinas más exitosas de todos los tiempos cuya carrera tuvo un significativo despertar tras conocer que su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, le fue infiel.

Con información de Noticia al Día