¡ARRIESGADA! Mujer irrumpe en una balacera con una escoba y ahuyenta a los criminales (VIDEO)

Una mujer logró ahuyentar a cuatro criminales, mientras dos de ellos disparaban contra un hombre que se encontraba parado enfrente de su casa, en el estado de Haryana, India, reportaron medios locales el martes. Se informa que la víctima sufrió varias heridas de bala, por lo que fue trasladado a un establecimiento médico para ser tratado. Las autoridades actualmente están buscando a los tiradores y a los dos motociclistas que los acompañaban.

Lo sorprendente del vídeo y lo que lo hecho viral, es la valentía con la que la mujer sale a espantar a los maleantes.

Dramatic scenes in Haryana:



4 goons try to shoot a man outside his house. He escapes but then, a fearless Haryanvi woman wielding a broom charges at them sending them fleeing.



Lesson learned: Haryanvi women, find one and Marry her! ☺️#HaryanviWomenpic.twitter.com/muIXq3RJSC