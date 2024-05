Alcalde Rafael Ramírez presenta las 10 políticas de desarrollo social de Maracaibo ante más de 50 actores sociales

El alcalde Rafael Ramírez Colina instaló el I Encuentro de Actores Humanitarios ‘Una visión social de Maracaibo’ este jueves 16 de mayo en el Hotel Tibisay del Lago, presentando las 10 políticas sociales del municipio Maracaibo frente a un salón lleno de representantes de más de 50 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), empresarios, instituciones y demás de entes.

Las 10 políticas de desarrollo social del municipio, según precisó, buscan optimizar la efectividad de la acción humanitaria en la ciudad. Aseguró que la definición de estas políticas fue concretada desde la Dirección General de Desarrollo Social, a cargo de Sara Fernández y con el apoyo de Elvis Monzan, director ejecutivo de la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (Red CLAMOR).

“Teníamos que lograr que cada esfuerzo de recursos humanos y económicos invertidos tengan impacto en las vidas, las transforme y eso nos lleve a tener una sociedad diferente, consciente y responsable”, señaló el Alcalde al tiempo que detalló las políticas como:

Contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, responder a las necesidades reales de la población, superar el asistencialismo, desarrollar procesos y no realizar actividades aisladas, garantizar el empoderamiento de las comunidades organizadas, asumir el enfoque de ecología integral, impulsar programas de formación integral y capacitación, desarrollar una cultura ciudadana de derechos y deberes, promover la innovación tecnológica y la investigación, y para finalizar, trabajar la red entre las diversas dependencias.

El I Encuentro de Actores Humanitarios ‘Una visión social de Maracaibo’ tiene como propósito continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta ante los problemas de las poblaciones más vulnerables de la ciudad y hacerlo además, de forma transparente, eficaz, coherente y en conjunto con los diversos actores humanitarios que hacen vida en la ciudad.

Entre los participantes del encuentro se encontraban: Acnur, Afirmación Venezuela, Aliadas en Cadenas, Alcaldía del Municipio Baralt, Asonacop, Azul Positivo, Caritas, Cesvi, Cir Venezuela, Construyendo Futuros, Ciudadanía Diversa, Codhez, Fundación Belloso, Funpar, CruzRoja, Dividendo Voluntario, DRC Consejo Danéz para Refugiados, Efraín Rincón Luis Guitierrez, Escuelas Arquidiocesanas, Farmatodo, Fe y Alegría, Fundación Empresas Polar Fundana, Fundanica, Funvape, Fupanza, Hias, Innocens, JRS, Maraplus, Ochoa, Olimpiadas Especiales, Oim Migración, Rehabilitarte, Renaciendo en Familia, Santiago Mariño, Save the Children, Techos, Unfpa, Universidad Rafael Urdaneta, Universidad José Gregorio Hernández, El Zulia Recicla, Word Vision, Buena Nueva, Fao, Unicef, Programa Mundial de Alimentos, Consejo Noruego para Refugiados, Aldeas Infantiles y San Simón.

Ramírez Colina concluyó que definir políticas sociales claras, medibles y en sintonía con las experiencias exitosas y las tendencias globales, potencia la gestión municipal, la aleja de la improvisación y de la dispersión de esfuerzos y recursos. “Sobre eso estamos caminando. El desarrollo social no es asistencialismo, no es ayuda individual, no es una actividad aislada, es un proceso articulado, particular y no calcado a través del cual se consigue el crecimiento del ser humano. Si no es integral no es auténtico desarrollo”, sentenció el Alcalde.

El encuentro, en su segundo día, también contará con la presentación de resultados de una encuesta de vulnerabilidad social, un esfuerzo de la Alcaldía de Maracaibo en alianza con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), a cargo de la directora general de Desarrollo Social, Sara Fernández.

Se instalaran mesas de trabajo con la participación de las organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas que ya participan de programas en conjunto con la municipalidad. Se espera que de la jornada de este viernes salgan proyectos y nuevos compromisos para el beneficio a la ciudad.

Nota de Prensa

SuNoticiero