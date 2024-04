Alcalde de Maracaibo informa que situación en celdas de Polimaracaibo está controlada

En horas de la mañana de este miércoles 17 de abril se registró una riña dentro de las celdas del comando de la Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo), ubicado en el Parque Vereda del Lago, donde resultaron heridos tres reclusos que fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, así lo informó el alcalde Rafael Ramírez Colina, al momento de apersonarse en el sitio.

Durante la actuación policial para retomar el orden dentro del área de garantía de detenidos, participaron todos los cuerpos de seguridad del estado como el Cuerpo de Policía del Estado Zulia (CPBEZ), Guardia Nacional (GNB), Polimaracaibo, la Zodi y Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Sebin, así como la fiscalía en materia penal.

“Por ahora la información que queremos transmitir a la colectividad de Maracaibo y sus familiares, es que las celdas de nuestra Policía Municipal están en calma, están tranquilas y no hay hechos que lamentar. No hay muertos en ninguna de las celdas, no tenemos ningún herido de gravedad y los tres heridos leves fueron debidamente atendidos por Bomberos de Maracaibo”.

El Alcalde ratificó su compromiso de seguridad y paz en toda la ciudad, en un trabajo mancomunado con todos los organismos de seguridad del estado.

Asimismo, les aclaró a los familiares que todo está en calma y que no hubo intento de fuga.

