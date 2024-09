Abel Petit deja el cargo de alcalde de Carirubana por problemas de salud

Abel Petit, alcalde de Carirubana, en Falcón, confirmó este jueves su salida del cargo alegando “problemas de salud”.

En su cuenta de la red social Instagram, el burgomaestre oficialista publicó una corta declaración en la que destacó su formación política en los principios del trabajo.

“Ante circunstancias de salud que han mermado mis condiciones físicas, hasta impedirme el ejercicio pleno de las funciones que el poder legítimo del pueblo me dio como alcalde del municipio Carirubana, con profundo dolor he tomado la decisión de separarme del cargo, pero también me quedo con la profunda satisfacción de haber trabajado desde el pueblo, junto al pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, publicó.

Añadió: “Mi formación política se ha sustentado sobre los sólidos principios del trabajo en la búsqueda constante por contribuir al progreso, al desarrollo y al bienestar de nuestra amada tierra, orientado siempre por las mejores causas de este valioso pueblo, estoy completamente seguro que quienes han compartido experiencias conmigo en diversas trincheras de la lucha social pueden dar fe de eso”.

Petit había sido elegido como alcalde para el lapso 2021-2025 y en los últimos días se venía mencionando que dejaría el cargo.

Petit surgió en la política de la mano de Alcides Goitia, quien fue alcalde del municipio cuatro veces, siendo primero concejal, luego diputado regional para luego ser alcalde.

